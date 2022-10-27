Захарова: Россия попросила Армению объяснить запрет на въезд Затулину и Симоньян

«Мы подобные сообщения восприняли с недоумением – напомню, речь идет о депутате Госдумы и главном редакторе российского СМИ. И по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением. Мы видели подобные сообщения и официально попросили разъяснить, так ли это и с чем связано, если это подтвердится. Мы исходим из того – в случае, если это подтвердится, что подобное сложно квалифицировать в качестве дружественного шага, соответствующего союзническому характеру наших отношений», – сказала Захарова.