Захарова: Россия попросила Армению объяснить запрет на въезд Затулину и Симоньян
Россия обратилась к властям Армении за разъяснением запрета на въезд в страну первому зампреду комитета Госдумы по делам СНГ Константину Затулину («Единая Россия») и главному редактору RT Маргарите Симоньян, заявила «Ведомостям» на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российская сторона определится с реакцией в случае подтверждения этой информации после получения официального ответа Еревана, отметила она.
«Мы подобные сообщения восприняли с недоумением – напомню, речь идет о депутате Госдумы и главном редакторе российского СМИ. И по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением. Мы видели подобные сообщения и официально попросили разъяснить, так ли это и с чем связано, если это подтвердится. Мы исходим из того – в случае, если это подтвердится, что подобное сложно квалифицировать в качестве дружественного шага, соответствующего союзническому характеру наших отношений», – сказала Захарова.
Затулин и Симоньян «традиционно выступают за всемерное укрепление двусторонних союзнических связей, контактов между людьми». «Я правда не слышала от них заявлений иного характера. В том, что они выступают в русле развития российско-армянских отношений, никаких сомнений ни у кого нет, никогда не было, и, мне кажется, быть не может», – заявила представитель МИДа.
25 октября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») получил письмо начальника управления внешних связей национального собрания Армении Тиграна Сейраняна, в котором говорится о «нежелательности» его визита в республику. «Ваши публичные высказывания последнего периода в адрес Армении наносят ущерб развитию дружественных и союзнических отношений между нашими государствами. В связи с этим, в дальнейшем, ваш приезд в Республику Армению считается нежелательным», –говорится в документе, который Затулин опубликовал в своем Telegram-канале. Позже о запрете на въезд в страну сообщила и Симоньян.
Затулин предположил, что руководству республики не захотелось развития темы «исторического прошлого и настоящего русско-армянских отношений» в ходе заседания «Лазаревского клуба» (Затулин – его координатор), которое планировалось провести 28 октября в Ереване. «Были приглашены спикер национального собрания Армении Ален Симонян, его заместитель, курирующий российско-армянские межпарламентские связи. Было заявлено более 100 участников – ученых, политологов, общественно-политических деятелей. Зафрахтован чартер, который должен был доставить московскую часть делегации в Ереван», – рассказывал политик «Ведомостям». По словам Затулина, члены российской «делегации собирались совершить поездку в Джермук, где в сентябре произошло вооруженное столкновение» с азербайджанскими силами.
С весны в Ереване проходят массовые акции протеста, на которых оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна после его высказываний о Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет его в намерении подписать документ, который оставляет Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Сам Пашинян заявлял, что в случае появления проекта документа об урегулировании конфликта он намерен обсудить его с общественностью и только потом принять решение.
Ранее «Ведомости» писали, что на конец октября в России запланировано трехстороннее общение лидеров России, Армении и Азербайджана. Пашиняна и Ильхама Алиева пригласил сесть за стол переговоров российский лидер Владимир Путин.