Власти Санкт-Петербурга допустили завершение частичной мобилизации 30 октября
Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может закончиться до конца текущей недели. Об этом заявил глава Законодательного собрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда».
«По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья», — сказал он. Бельский уточнил, что не располагает точной информации, перестанут ли рассылать повестки к этому дню. У него также нет данных о числе призванных в Санкт-Петербурге.
Ранее сегодня о завершении частичной мобилизации в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в субъекте полностью выполнили задачи по мобилизационным мероприятиям. На прошлой неделе частичная мобилизация также закончилась в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что разосланные повестки прекратили свое действие.
14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. На тот момент, по его словам, было призвано 222 000 граждан. Позже в Кремле отметили, что точной даты окончания мобилизационных мероприятий в России пока нет.
Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса