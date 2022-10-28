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Власти Санкт-Петербурга допустили завершение частичной мобилизации 30 октября

Ведомости

Частичная мобилизация в Санкт-Петербурге может закончиться до конца текущей недели. Об этом заявил глава Законодательного собрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольская правда».

«По моим данным, мобилизацию закончат до воскресенья», — сказал он. Бельский уточнил, что не располагает точной информации, перестанут ли рассылать повестки к этому дню. У него также нет данных о числе призванных в Санкт-Петербурге.

Ранее сегодня о завершении частичной мобилизации в Брянской области сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в субъекте полностью выполнили задачи по мобилизационным мероприятиям. На прошлой неделе частичная мобилизация также закончилась в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что разосланные повестки прекратили свое действие.

14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. На тот момент, по его словам, было призвано 222 000 граждан. Позже в Кремле отметили, что точной даты окончания мобилизационных мероприятий в России пока нет.

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. В Минобороны РФ пояснили, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных