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Володин призвал ООН провести расследование о причастности США к созданию COVID-19

Ведомости

ООН необходимо провести независимое расследование о причастности США к появлению COVID-19, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса», — написал он в своем Telegram-канале. По словам парламентария, под контролем Пентагона в 30 странах находится 336 биолабораторий, в которых мог быть создан такой вирус.

Володин добавил, что Соединенные Штаты обязаны «компенсировать странам издержки от последствий пандемии». Спикер Госдумы указал на то, что 95% участников опроса о происхождении коронавируса, размещенном в его Telegram-канале, полагают, что коронавирус создан искусственно.

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24 октября Володин заявил, что США и страны Евросоюза являются спонсорами ядерного терроризма, поскольку они продолжают финансировать и поставлять оружие Украине. Он напомнил, что угроза теракта с применением «грязной бомбы», которую планировали создать террористы «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) во главе с Усамой бен Ладеном 20 лет назад, сохранялась в США вплоть до 2011 г. — до тех пор, пока режим бен Ладена не был уничтожен.

В сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США фактически признали проведение биологических исследований на ряде украинцев, включая малообеспеченных граждан и пациентов психиатрических больниц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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