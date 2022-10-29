Володин призвал ООН провести расследование о причастности США к созданию COVID-19
ООН необходимо провести независимое расследование о причастности США к появлению COVID-19, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса», — написал он в своем Telegram-канале. По словам парламентария, под контролем Пентагона в 30 странах находится 336 биолабораторий, в которых мог быть создан такой вирус.
Володин добавил, что Соединенные Штаты обязаны «компенсировать странам издержки от последствий пандемии». Спикер Госдумы указал на то, что 95% участников опроса о происхождении коронавируса, размещенном в его Telegram-канале, полагают, что коронавирус создан искусственно.
24 октября Володин заявил, что США и страны Евросоюза являются спонсорами ядерного терроризма, поскольку они продолжают финансировать и поставлять оружие Украине. Он напомнил, что угроза теракта с применением «грязной бомбы», которую планировали создать террористы «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) во главе с Усамой бен Ладеном 20 лет назад, сохранялась в США вплоть до 2011 г. — до тех пор, пока режим бен Ладена не был уничтожен.
В сентябре начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США фактически признали проведение биологических исследований на ряде украинцев, включая малообеспеченных граждан и пациентов психиатрических больниц.