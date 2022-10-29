Володин призвал ООН провести расследование о причастности США к созданию COVID-19

24 октября Володин заявил, что США и страны Евросоюза являются спонсорами ядерного терроризма, поскольку они продолжают финансировать и поставлять оружие Украине. Он напомнил, что угроза теракта с применением «грязной бомбы», которую планировали создать террористы «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) во главе с Усамой бен Ладеном 20 лет назад, сохранялась в США вплоть до 2011 г. — до тех пор, пока режим бен Ладена не был уничтожен.