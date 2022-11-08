Военные 155-й бригады ТОФ сообщили о продвижении под Павловкой в ДНР

Накануне, 7 ноября, глава региона поручил военной прокуратуре проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады. В правительстве региона также не исключили, что эта информация является вбросом со стороны украинских спецслужб. Позже Кожемяко со ссылкой на командиров морской пехоты сообщил, что потери 155-й бригады в зоне действия СВО под Павловкой сильно преувеличены. Также информацию о больших потерях морской пехоты под Павловкой опровергло и Минобороны.