Военные 155-й бригады ТОФ сообщили о продвижении под Павловкой в ДНР
Военные 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и добровольческого батальона «Тигр», который входит в состав 155-й бригады, сообщили «из первых уст» о продвижении под Павловкой в Донецкой народной республике. Соответствующие видео опубликовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
Всего было опубликовано три видео, в каждом из которых военнослужащие сообщают о том, что «дела в Павловке тяжелые», «бои идут тяжелые», но несмотря на потери ранеными и погибшими поставленная задача выполняется: «Мы продолжаем давить противника», — сказал один из морпехов.
Помимо этого, один из военнослужащих добровольческого батальона «Тигр» опроверг информацию о том, что их отряда якобы больше не существует. По его словам, потери есть, но «отряд держит строй, бригада воюет».
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что морские пехотинцы 155-й отдельной гвардейской бригады пожаловались на большие неоправданные потери и обратились к Кожемяко, чтобы Минобороны прислало комиссию для выяснения обстоятельств.
Накануне, 7 ноября, глава региона поручил военной прокуратуре проверить сообщения о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады. В правительстве региона также не исключили, что эта информация является вбросом со стороны украинских спецслужб. Позже Кожемяко со ссылкой на командиров морской пехоты сообщил, что потери 155-й бригады в зоне действия СВО под Павловкой сильно преувеличены. Также информацию о больших потерях морской пехоты под Павловкой опровергло и Минобороны.
155-я отдельная бригада морской пехоты была создана 1 декабря 2009 г. путем переформирования 55-й дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, которая, в свою очередь, создана в 1968 г. После распада СССР дивизия выполняла боевые задачи в Чеченской Республике в ходе Первой чеченской войны (1994-1996 гг.). В ходе военной операции России в Сирии 155-я бригада оказывала поддержку и прикрытие авиационной группе Воздушно-космических сил РФ.
В конце марта Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты звание гвардейской «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
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