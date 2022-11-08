Командир «Ахмата» опроверг сообщения о больших потерях в Лисичанске

«Противник не стыдясь продолжает осуществлять фейковые вбросы о якобы каких-то потерях среди “кадыровцев” в Лисичанске. Смешно. Тут как по Аль Капоне: «Там, где нас нет, они могут нас даже убить», — написал он в своем Telegram-канале.