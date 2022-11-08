Командир «Ахмата» опроверг сообщения о больших потерях в Лисичанске
Сообщения о массовой гибели бойцов спецназа «Ахмат» в Лисичанске (ЛНР) являются фейком. Об этом заявил командир чеченского батальона, заместитель командующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Противник не стыдясь продолжает осуществлять фейковые вбросы о якобы каких-то потерях среди “кадыровцев” в Лисичанске. Смешно. Тут как по Аль Капоне: «Там, где нас нет, они могут нас даже убить», — написал он в своем Telegram-канале.
Алаудинов отметил, что ситуация в зоне ответственности «Ахмата» и 2-го армейского корпуса ЛНР находится под контролем. По его словам, линия обороны продвигается в сторону противника.
3 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Алаудинов назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР. Военному также присвоили звание генерал-майора.
Ранее Минобороны РФ опровергло еще несколько сообщений о больших потерях российских войск в ходе спецоперации. 7 ноября ведомство заявило, что сообщения о значительных потерях среди мобилизованных под Макеевкой в ДНР являются ложными. Данные об этом в Минобороны назвали провокацией киевских властей. Кроме того, министерство опровергло данные о гибели большого числа военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) под Павловкой ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение.
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