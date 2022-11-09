Кириенко сообщил о поездке Пескова в Луганск
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Луганск, чтобы провести обучение для представителей СМИ и пресс-служб. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе мероприятия общества «Знание».
«Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — сказал Кириенко (цитата по ТАСС).
Российские политики регулярно совершают рабочие поездки в Донбасс и новые регионы РФ. Так, в июле в Луганске впервые побывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ходе поездки он встретился с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником и выступил перед депутатами народного совета республики.
В августе Донбасс впервые с начала спецоперации посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он встретился с врио глав ЛНР и ДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным.
Кроме того, в конце октября бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос». Также в октябре Херсон посетил Кириенко в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
В начале сентября Песков прокомментировал сроки поездки на Донбасс президента РФ Владимира Путина. В Кремле отметили, что это случится, когда «придет время».
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