Кириенко сообщил о поездке Пескова в Луганск

Кроме того, в конце октября бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос». Также в октябре Херсон посетил Кириенко в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.