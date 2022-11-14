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Минфин США анонсировал новые санкции против российского ВПК

Ведомости

США введут новые санкции в отношении «транснациональной сети», состоящей из физических и юридических лиц, которые связаны с закупкой военных технологий в пользу России, об этом сообщила глава минфина США Джанет Йеллен, передает Reuters.

По ее словам, объявление о введении новых санкций будет сделано сегодня, 14 ноября. Она также отметила, что новые санкции затронут 14 физических лиц и 28 компаний. Какие именно технологии попадут под санкции и в каких странах находятся лица, связанные с российским ВПК, Йеллен не уточнила. 

После начала специальной военной операции на Украине западные страны усилили ранее введенные санкции в отношении России и добавили к ним новые. В частности, в конце сентября министерство торговли США добавило в санкционный список 57 российских компаний, в том числе «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, Московский авиационный институт, Императорский Тульский оружейный завод и др.

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Также в октябре в ЕС утвердили восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти, призванное сохранить поставки энергоресурсов из России, но при этом ограничить доходы страны, сообщали в минфине США.

Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» со странами G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Канада, Франция, Япония). Стороны обсуждают потолок на уровне $60 за баррель, сообщала министр финансов США Джанет Йеллен. Позже агентство Bloomberg сообщало, что власти США пересмотрят условия по введению потолка цен на российскую нефть в сторону смягчения. Решения по поводу ограничению цены на газ из России пока нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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