Медведев заявил, что Запад повышает вероятность начала мировой войны

Президенты США и Турции Джо Байден и Рейджеп Тайип Эрдоган также выразили сомнения в том, что Москва причастна к инциденту с упавшей ракетой в Польше. Байден усомнился в российском происхождении ракеты, а Эрдоган заявил, что уважает позицию России и верит в ее непричастность к инциденту.