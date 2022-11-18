Эрдоган заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР помогла предотвратить эскалацию

14 ноября Нарышкин и Бернс в ходе встречи в Анкаре договорились воздержаться от применения ядерного оружия. Эрдоган отмечал, что Турция заинтересована в том, чтобы встречи российской и американской сторон проходили чаще. По его словам, Анкара готова приложить к этому усилия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт проведения переговоров.