Эрдоган заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР помогла предотвратить эскалацию
Контакты главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Анкаре «сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Отметив, что продление военных действий на Украине повысит риски и поэтому необходимо возобновить дипломатические переговоры, президент Эрдоган заявил, что контакты глав российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — цитирует телеканал NTV Turk заявлении канцедярии турецкого лидера.
14 ноября Нарышкин и Бернс в ходе встречи в Анкаре договорились воздержаться от применения ядерного оружия. Эрдоган отмечал, что Турция заинтересована в том, чтобы встречи российской и американской сторон проходили чаще. По его словам, Анкара готова приложить к этому усилия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт проведения переговоров.
Представитель Кремля ранее неоднократно утверждал, что Россия призывает ответственно подходить к вопросу гипотетической ядерной эскалации. Он также настаивал на то, что Москва отказывается участвовать в ядерной риторике, которую активно поддерживают западные СМИ.
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