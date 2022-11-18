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Эрдоган заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР помогла предотвратить эскалацию

Ведомости

Контакты главы Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина и главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса в Анкаре «сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Отметив, что продление военных действий на Украине повысит риски и поэтому необходимо возобновить дипломатические переговоры, президент Эрдоган заявил, что контакты глав российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — цитирует телеканал NTV Turk заявлении канцедярии турецкого лидера.

14 ноября Нарышкин и Бернс в ходе встречи в Анкаре договорились воздержаться от применения ядерного оружия. Эрдоган отмечал, что Турция заинтересована в том, чтобы встречи российской и американской сторон проходили чаще. По его словам, Анкара готова приложить к этому усилия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт проведения переговоров.

Представитель Кремля ранее неоднократно утверждал, что Россия призывает ответственно подходить к вопросу гипотетической ядерной эскалации. Он также настаивал на то, что Москва отказывается участвовать в ядерной риторике, которую активно поддерживают западные СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных