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Губернатор Гладков сообщил о ранении женщины при обстреле села Нижний Ольшанец

Ведомости

Жительница села Нижний Ольшанец под Белгородом пострадала в результате обстрела населенного пункта, она получила осколочные ранения ног, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место», — написал Гладков.

Глава региона также сообщил, что повреждения при обстреле получили шесть частных домовладений. Днем ранее обстрелу подвергся город Шебекино, пострадал один человек, сообщали власти.

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После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. С начала этой недели участились обстрелы населенных пунктов Белгородской области — с 14 ноября Гладков сообщал об атаках ежедневно. В частности, 15 ноября погибло два жителя города Шебекино в результате обстрелов, еще трое пострадали. В тот же день стало известно еще об одном погибшем и одном пострадавшем из-за сбитой украинской ракеты. 17 ноября власти региона сообщили об очередном обстреле ВСУ Шебекино, была тяжело ранена девушка. На следующий день вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка в Белгородском районе Белгородской области, в результате чего погиб 80-летний мужчина, сообщал Гладков. 

С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября. Также 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области был введен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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