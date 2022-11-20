Губернатор Гладков сообщил о ранении женщины при обстреле села Нижний Ольшанец
Жительница села Нижний Ольшанец под Белгородом пострадала в результате обстрела населенного пункта, она получила осколочные ранения ног, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место», — написал Гладков.
Глава региона также сообщил, что повреждения при обстреле получили шесть частных домовладений. Днем ранее обстрелу подвергся город Шебекино, пострадал один человек, сообщали власти.
После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. С начала этой недели участились обстрелы населенных пунктов Белгородской области — с 14 ноября Гладков сообщал об атаках ежедневно. В частности, 15 ноября погибло два жителя города Шебекино в результате обстрелов, еще трое пострадали. В тот же день стало известно еще об одном погибшем и одном пострадавшем из-за сбитой украинской ракеты. 17 ноября власти региона сообщили об очередном обстреле ВСУ Шебекино, была тяжело ранена девушка. На следующий день вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка в Белгородском районе Белгородской области, в результате чего погиб 80-летний мужчина, сообщал Гладков.
С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября. Также 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области был введен средний уровень реагирования.