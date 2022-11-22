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Песков: в Кремле не видели призыв издать указ о завершении частичной мобилизации

Ведомости

В Кремле пока не получили обращения от депутатов партии «Яблоко» в заксобрании Карелии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».

«Нет, пока не видели», — сказал он.

Ранее представители «Яблока» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой издать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.

1 ноября Песков сообщил, что указ президента о завершении в стране частичной мобилизации не нужен. Он отметил, что в президентском указе от 21 сентября речь шла о призыве по частичной мобилизации 300 000 военнослужащих, этот указ выполнен, соответственно, на его основе не могут проводиться дополнительные мобилизационные мероприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных