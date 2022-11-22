Песков: в Кремле не видели призыв издать указ о завершении частичной мобилизации
В Кремле пока не получили обращения от депутатов партии «Яблоко» в заксобрании Карелии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишут «РИА Новости».
«Нет, пока не видели», — сказал он.
Ранее представители «Яблока» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой издать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.
31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин. «С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал он, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации.
1 ноября Песков сообщил, что указ президента о завершении в стране частичной мобилизации не нужен. Он отметил, что в президентском указе от 21 сентября речь шла о призыве по частичной мобилизации 300 000 военнослужащих, этот указ выполнен, соответственно, на его основе не могут проводиться дополнительные мобилизационные мероприятия.
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