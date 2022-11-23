В Молдавии вновь сообщили об отключениях электроэнергии в стране
В Молдавии вновь наблюдаются сбои с электроснабжением, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в своем Telegram-канале. По его мнению, они связаны с ситуацией на Украине.
«Сегодня мы повторяем ситуацию 15 ноября», – написал он.
15 ноября в Молдавии произошли отключения электроэнергии из-за срабатывания системы защиты на одной из линий передачи, обеспечивающих транспортировку электроэнергии из Румынии. Отключение произошло на фоне взрывов на украинской энергоструктуре, отметил тогда Спыну.
В начале этого месяца президент республики Майя Санду заявила, что на фоне энергетического кризиса, который переживает Молдавия, страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».
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