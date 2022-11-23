В Молдавии вновь сообщили об отключениях электроэнергии в стране

В начале этого месяца президент республики Майя Санду заявила, что на фоне энергетического кризиса, который переживает Молдавия, страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».