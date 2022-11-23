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В Молдавии вновь сообщили об отключениях электроэнергии в стране

Ведомости

В Молдавии вновь наблюдаются сбои с электроснабжением, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в своем Telegram-канале. По его мнению, они связаны с ситуацией на Украине.

«Сегодня мы повторяем ситуацию 15 ноября», – написал он.

15 ноября в Молдавии произошли отключения электроэнергии из-за срабатывания системы защиты на одной из линий передачи, обеспечивающих транспортировку электроэнергии из Румынии. Отключение произошло на фоне взрывов на украинской энергоструктуре, отметил тогда Спыну.

В начале этого месяца президент республики Майя Санду заявила, что на фоне энергетического кризиса, который переживает Молдавия, страна может зимой остаться без газа и электроэнергии. Санду заявила, что «Газпром» сократил объем газа, а поставки электроэнергии из Приднестровья и с Украины прекратились. Президент Молдавии подчеркнула, что, несмотря на усилия властей, направленные на экономию энергии, «расходы на оплату счетов одной семьи составили 70-75% от дохода».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных