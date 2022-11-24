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Боррель сообщил о договоренности Сербии и Косова об автомобильных номерах

Ведомости

Сербия и Косово достигли соглашения по проблеме номерных знаков и предотвращению эскалации, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.

«Очень рад сообщить, что главные переговорщики от Косова и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений», — сказал он.

Боррель уточнил, что Сербия согласилась прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косова, а Косово, в свою очередь, пообещало прекратить принудительную перерегистрацию транспортных средств с сербскими номерами. Боррель также отметил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги.

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1 ноября власти Косова ввели требование, согласно которому на территории Косова можно ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. За нарушение этого правила водителей планировалось штрафовать на 150 евро начиная с 21 ноября, однако это решение было отложено на 48 часов по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховеньера. Переходный период, как заявляла ранее Приштина, продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция угрожает конфискацией авто с сербскими номерами.

После этого решения лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич 5 ноября заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. Он подал в отставку с поста премьер-министра. После его заявления о выходе из парламента объявили и сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Кроме того, сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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