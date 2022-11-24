Боррель сообщил о договоренности Сербии и Косова об автомобильных номерах

После этого решения лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич 5 ноября заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. Он подал в отставку с поста премьер-министра. После его заявления о выходе из парламента объявили и сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Кроме того, сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.