Боррель сообщил о договоренности Сербии и Косова об автомобильных номерах
Сербия и Косово достигли соглашения по проблеме номерных знаков и предотвращению эскалации, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в Twitter.
«Очень рад сообщить, что главные переговорщики от Косова и Сербии при содействии ЕС договорились о мерах, чтобы избежать дальнейшей эскалации и полностью сосредоточиться на предложении по нормализации их отношений», — сказал он.
Боррель уточнил, что Сербия согласилась прекратить выдачу номерных знаков с названиями городов Косова, а Косово, в свою очередь, пообещало прекратить принудительную перерегистрацию транспортных средств с сербскими номерами. Боррель также отметил, что в ближайшие дни пригласит стороны обсудить следующие шаги.
1 ноября власти Косова ввели требование, согласно которому на территории Косова можно ездить только с местными номерами RKS, а не с сербскими. За нарушение этого правила водителей планировалось штрафовать на 150 евро начиная с 21 ноября, однако это решение было отложено на 48 часов по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховеньера. Переходный период, как заявляла ранее Приштина, продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция угрожает конфискацией авто с сербскими номерами.
После этого решения лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич 5 ноября заявил, что сербы вышли из всех институтов власти Косова. Он подал в отставку с поста премьер-министра. После его заявления о выходе из парламента объявили и сербские депутаты, затем об отставке сообщили судьи и члены муниципалитетов. Кроме того, сербские руководители полиции прямо во время заседания сняли с себя форму и погоны непризнанного Косова.
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