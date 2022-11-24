Захарова фразой «идут на дно» отреагировала на неприличный жест представителя Киева в ООН
Поведение постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы демонстрирует, что Киев из-за безысходности «идет на дно», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Кислица после заседания Совбеза ООН опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес президента РФ показывает средний палец. В комментарии к фото он заявил, что удары ВС России по энергетической инфраструктуре не оставляют ему «дипломатических вариантов», а слушать постпреда РФ – одна из его «самых ужасных обязанностей».
«Всё, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», – прокомментировала это Захарова.
Сегодня ночью состоялось срочное заседание Совбеза ООН по Украине, запрошенное Киевом. На мероприятии по видеосвязи, в частности, выступил украинский президент Владимир Зеленский. Постпред России при ООН Василий Небензя, пришедший на заседание, когда выступление Зеленского уже началось, назвал российские удары по объектам Украины ответом на поставки западного оружия в страну, а также на призывы Киева одержать победу над Москвой. Постпред подчеркнул, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России.
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