Захарова фразой «идут на дно» отреагировала на неприличный жест представителя Киева в ООН

Сегодня ночью состоялось срочное заседание Совбеза ООН по Украине, запрошенное Киевом. На мероприятии по видеосвязи, в частности, выступил украинский президент Владимир Зеленский. Постпред России при ООН Василий Небензя, пришедший на заседание, когда выступление Зеленского уже началось, назвал российские удары по объектам Украины ответом на поставки западного оружия в страну, а также на призывы Киева одержать победу над Москвой. Постпред подчеркнул, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России.