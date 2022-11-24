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Политика

Захарова фразой «идут на дно» отреагировала на неприличный жест представителя Киева в ООН

Ведомости

Поведение постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы демонстрирует, что Киев из-за безысходности «идет на дно», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Кислица после заседания Совбеза ООН опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой он в футболке с нецензурной бранью в адрес президента РФ показывает средний палец. В комментарии к фото он заявил, что удары ВС России по энергетической инфраструктуре не оставляют ему «дипломатических вариантов», а слушать постпреда РФ – одна из его «самых ужасных обязанностей».

«Всё, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом», – прокомментировала это Захарова.

Сегодня ночью состоялось срочное заседание Совбеза ООН по Украине, запрошенное Киевом. На мероприятии по видеосвязи, в частности, выступил украинский президент Владимир Зеленский. Постпред России при ООН Василий Небензя, пришедший на заседание, когда выступление Зеленского уже началось, назвал российские удары по объектам Украины ответом на поставки западного оружия в страну, а также на призывы Киева одержать победу над Москвой. Постпред подчеркнул, что одной из целей спецоперации является подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных