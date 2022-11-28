FT: в ЕС раскритиковали идею Польши снизить потолок цен на российскую нефть

Власти Евросоюза до сих пор не пришли к единому решению. По данным Bloomberg, обсуждение ценового потолка должно было продолжиться 24 ноября, однако оно было отложено из-за разногласий внутри ЕС. Источник агентства сообщал, что дипломаты намерены возобновить переговоры вечером 25 ноября. Bloomberg также отмечал, что время, оставшееся у ЕС на принятие решения, поджимает, поскольку ограничение стоимости нефти вступит в силу уже 5 декабря.