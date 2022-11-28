FT: в ЕС раскритиковали идею Польши снизить потолок цен на российскую нефть
В ЕС считают, что сейчас как никогда важно продемонстрировать единство позиций стран содружества, однако предложение Польши по снижению ценового потолка на российскую нефть может этому помешать. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
«Настал момент, когда мы должны послать [президенту РФ] Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве», — сказал он.
Источник издания также подчеркнул, что решение о предельной цене на российскую нефть должно быть принято «задолго до 5 декабря».
Страны ЕС пытались согласовать ценовой потолок еще на прошлой неделе, 23 ноября, однако переговоры зашли в тупик, поскольку с предложенной Еврокомиссией предельной ценой в $65 за баррель не согласилась Польша. Власти страны посчитали ограничение слишком мягким.
Власти Евросоюза до сих пор не пришли к единому решению. По данным Bloomberg, обсуждение ценового потолка должно было продолжиться 24 ноября, однако оно было отложено из-за разногласий внутри ЕС. Источник агентства сообщал, что дипломаты намерены возобновить переговоры вечером 25 ноября. Bloomberg также отмечал, что время, оставшееся у ЕС на принятие решения, поджимает, поскольку ограничение стоимости нефти вступит в силу уже 5 декабря.
6 октября ЕС принял восьмой пакет санкций против РФ. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г. В Еврокомиссии отметили, что данная мера разрабатывалась в «тесной координации» с G7.
В Кремле назвали инициативу с ценовым потолком «непонятной» и «малообъяснимой». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова российского президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что Россия не будет поставлять газ и нефть странам, которые присоединятся к потолку цен. По данным Bloomberg, в Кремле уже готовят соответствующий президентский указ.
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