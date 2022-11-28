Песков прокомментировал готовность Ватикана организовать переговоры России и Украины

«Мы знаем, что целый ряд и государственных деятелей зарубежных, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де-факто и де-юре имеем со стороны Украины, такие площадки востребованными быть не могут», — прокомментировал Песков новость о том, что Ватикан готов предоставить площадку для переговоров двух стран. Отвечая на вопрос, есть ли какие-то контакты между Москвой и Ватиканом по данному поводу, представитель Кремля сказал, что нет.