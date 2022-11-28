Газета
Политика

Песков прокомментировал готовность Ватикана организовать переговоры России и Украины

Ведомости

Россия приветствует усилия некоторых зарубежных стран предоставить свою площадку для переговоров России и Украины, но Киеву подобные площадки не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что целый ряд и государственных деятелей зарубежных, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де-факто и де-юре имеем со стороны Украины, такие площадки востребованными быть не могут», — прокомментировал Песков новость о том, что Ватикан готов предоставить площадку для переговоров двух стран. Отвечая на вопрос, есть ли какие-то контакты между Москвой и Ватиканом по данному поводу, представитель Кремля сказал, что нет.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой Престол готов предоставить место для переговоров России и Украины. Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой Престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало.

Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных, или их обмен, осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск

С начала специальной военной операции Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров.

Песков ранее говорил, что укрепляющим элементом в переговорах России и Украины может стать диалог с Западом, поскольку украинские власти прислушиваются к позиции западных стран. По его словам, «заманивать» за стол переговор следует не российского, а украинского президента.

Лидеры западных стран не раз заявляли о необходимости возобновления переговорного процесса. 11 ноября президент США Джо Байден назвал условием урегулирования конфликта на Украине вывод российских войск с территории страны. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, переговоры России и Украины должны начаться на условиях Киева.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных