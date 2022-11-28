Песков прокомментировал готовность Ватикана организовать переговоры России и Украины
Россия приветствует усилия некоторых зарубежных стран предоставить свою площадку для переговоров России и Украины, но Киеву подобные площадки не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что целый ряд и государственных деятелей зарубежных, и стран заявляют о готовности предоставить свою площадку. Безусловно мы приветствуем подобную политическую волю. Но в той ситуации, которую мы де-факто и де-юре имеем со стороны Украины, такие площадки востребованными быть не могут», — прокомментировал Песков новость о том, что Ватикан готов предоставить площадку для переговоров двух стран. Отвечая на вопрос, есть ли какие-то контакты между Москвой и Ватиканом по данному поводу, представитель Кремля сказал, что нет.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Ватикана Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой Престол готов предоставить место для переговоров России и Украины. Архиепископ заявил, что с начала боевых действий Святой Престол и папа Римский были всегда открыты для такой возможности, однако ответа от сторон конфликта не поступало.
Как стало известно в ноябре, папа Римский Франциск участвует в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных, или их обмен, осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск
С начала специальной военной операции Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс был заморожен, поскольку Украина вышла из переговоров.
Песков ранее говорил, что укрепляющим элементом в переговорах России и Украины может стать диалог с Западом, поскольку украинские власти прислушиваются к позиции западных стран. По его словам, «заманивать» за стол переговор следует не российского, а украинского президента.
Лидеры западных стран не раз заявляли о необходимости возобновления переговорного процесса. 11 ноября президент США Джо Байден назвал условием урегулирования конфликта на Украине вывод российских войск с территории страны. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, переговоры России и Украины должны начаться на условиях Киева.
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