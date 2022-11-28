Песков назвал рейтинги Путина показателем эффективной работы президента

«Что касается доверия президенту, то это традиционно очень высокие показатели. Какие-то небольшие там нюансировки, совсем небольшие изменения происходят — это то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб. Но в целом, действительно, это такой «феномен Путина» — это высокий уровень доверия населения. Это показывает, что он работает эффективно. Что он делает, это действительно отвечает чаяниям людей», — сказал он.