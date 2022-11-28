Газета
Политика

Песков назвал рейтинги Путина показателем эффективной работы президента

Ведомости

Рейтинги доверия президенту России Владимиру Путину и одобрения его деятельности остаются на высоких уровнях, что говорит о высокой эффективности работы президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что касается доверия президенту, то это традиционно очень высокие показатели. Какие-то небольшие там нюансировки, совсем небольшие изменения происходят — это то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб. Но в целом, действительно, это такой «феномен Путина» — это высокий уровень доверия населения. Это показывает, что он работает эффективно. Что он делает, это действительно отвечает чаяниям людей», — сказал он.

По словам Пескова, для Путина основой для принятия решений является именно поддержка людей и их доверие.

Согласно последним данным ВЦИОМ, Путину доверяют 78,7% россиян, рейтинг одобрения его деятельности увеличился на 1,3 п. п. и составил 75%. Вместе с тем за неделю с 14 по 20 ноября положительно работу премьер-министра Михаила Мишустина оценили 52,8%, а всего правительства — чуть меньше половины россиян (49,1%).

По последним данным ФОМ, положительно оценивают работу Путина 77%, доверяют ему — 75%. Работу премьера Михаила Мишустина и правительства в целом положительно оценивают 56% и 52% соответственно.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных