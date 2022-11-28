Песков назвал рейтинги Путина показателем эффективной работы президента
Рейтинги доверия президенту России Владимиру Путину и одобрения его деятельности остаются на высоких уровнях, что говорит о высокой эффективности работы президента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Что касается доверия президенту, то это традиционно очень высокие показатели. Какие-то небольшие там нюансировки, совсем небольшие изменения происходят — это то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб. Но в целом, действительно, это такой «феномен Путина» — это высокий уровень доверия населения. Это показывает, что он работает эффективно. Что он делает, это действительно отвечает чаяниям людей», — сказал он.
По словам Пескова, для Путина основой для принятия решений является именно поддержка людей и их доверие.
Согласно последним данным ВЦИОМ, Путину доверяют 78,7% россиян, рейтинг одобрения его деятельности увеличился на 1,3 п. п. и составил 75%. Вместе с тем за неделю с 14 по 20 ноября положительно работу премьер-министра Михаила Мишустина оценили 52,8%, а всего правительства — чуть меньше половины россиян (49,1%).
По последним данным ФОМ, положительно оценивают работу Путина 77%, доверяют ему — 75%. Работу премьера Михаила Мишустина и правительства в целом положительно оценивают 56% и 52% соответственно.
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