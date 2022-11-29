Глава Ростехнадзора оценил текущую ситуацию на ЗАЭС
Глава Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александр Трембицкий оценил текущую ситуацию с работой Запорожской АЭС (ЗАЭС) как напряженную, но стабильную, пишет ТАСС.
Трембицкий сообщил, что представители Ростехнадзора находятся на ЗАЭС. По его словам, идет налаживание взаимодействия с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава ведомства также добавил, что на прошлой неделе провел встречу с главами МАГАТЭ и «Росатома».
Ранее заместитель главы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков заявил, что попадание артиллерийского снаряда в контейнмент (герметичную защитную оболочку ядерных реакторов) с отработавшим топливом на территории ЗАЭС может привести к эффекту «грязной бомбы».
25 ноября российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Россия ведет переговоры с МАГАТЭ по поводу международного мониторинга соблюдения договоренностей по защитной зоне у ЗАЭС. «В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой. Этот вопрос мы тоже обсуждаем с секретариатом МАГАТЭ», — говорил Ульянов.
В ноябре генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на ЗАЭС на фоне ее обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ). Такой инцидент способен навсегда изменить ход истории, поэтому необходимо сделать все возможное для его недопущения, утверждал Лихачев.
С начала военной спецоперации станция подвергается обстрелам со стороны Украины. Активные обстрелы ЗАЭС ВСУ возобновились 19 ноября. В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции.
Россия контролирует Запорожскую атомную электростанцию с конца февраля. В начале октября, после вхождения Запорожской области в состав России, президент Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
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