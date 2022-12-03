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Макрон призвал подумать о гарантиях для РФ в архитектуре безопасности Европы

Ведомости

После восстановления мира на Украине будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Мы должны подумать об архитектуре безопасности, в условиях которой мы хотим жить завтра. В этой связи речь пойдет, в частности, о словах президента Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).

Французский президент заявил о необходимости подумать о том, что можно сделать для защиты союзников и в то же время «предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров».

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В декабре прошлого года президент России заявил, что Москва будет требовать от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности. 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО. Документы предполагали в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, на Украину и Грузию.

В январе прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальных озабоченностей России.

В конце июня в госдепе заявили, что США понимают законные озабоченности России в сфере безопасности и готовы работать над их устранением. Осенью в Кремле сообщили, что платформой для переговоров президентов России и США могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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