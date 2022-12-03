Макрон призвал подумать о гарантиях для РФ в архитектуре безопасности Европы

В декабре прошлого года президент России заявил, что Москва будет требовать от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности. 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО. Документы предполагали в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, на Украину и Грузию.