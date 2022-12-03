Макрон призвал подумать о гарантиях для РФ в архитектуре безопасности Европы
После восстановления мира на Украине будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для РФ, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
«Мы должны подумать об архитектуре безопасности, в условиях которой мы хотим жить завтра. В этой связи речь пойдет, в частности, о словах президента Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам России, развертывая оружие, которое может ей угрожать», — сказал Макрон (цитата по «РИА Новости»).
Французский президент заявил о необходимости подумать о том, что можно сделать для защиты союзников и в то же время «предоставить России гарантии ее безопасности, когда она вернется за стол переговоров».
В декабре прошлого года президент России заявил, что Москва будет требовать от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности. 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений по гарантиям безопасности с США и НАТО. Документы предполагали в том числе отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории НАТО, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам, на Украину и Грузию.
В январе прошла серия переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ. Стороны обменялись письменными ответами на предложения друг друга, однако на этом переговоры приостановились в феврале. Путин заявил, что в своих ответах США и НАТО не учли принципиальных озабоченностей России.