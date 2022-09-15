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Песков: гарантии безопасности Украине может дать только ее руководство

Ведомости

Гарантии безопасности своей стране может дать только руководство Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность дальнейших процессов», – сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет делать Россия, если Украине будут даны гарантии безопасности в новой трактовке. Проект документа накануне был опубликован офисом президента Украины Владимира Зеленского.

В документе Киев подчеркнул необходимость инвестиций в оборонительно-промышленную базу, а также поставок оружия и совместных учений со странами Евросоюза и НАТО. Отдельное внимание в проекте уделено антироссийским санкциям. Гарантами безопасности Украины, согласно документу, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция.

Как отметил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, гарантии безопасности не являются альтернативой вступления Украины в НАТО. По его словам, эти меры должны обеспечивать безопасность страны до тех пор, пока она не будет принята в альянс.

Ранее Песков отмечал, что опубликованный документ еще раз подтверждает необходимость проведения спецоперации на Украине, поскольку страна оставляет своим ориентиром вступление в НАТО. Он подчеркнул, что реакция Москвы будет негативной в случае подписания проекта гарантий безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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