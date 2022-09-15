Песков: гарантии безопасности Украине может дать только ее руководство
Гарантии безопасности своей стране может дать только руководство Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет безвыходность дальнейших процессов», – сказал он, отвечая на вопрос о том, что будет делать Россия, если Украине будут даны гарантии безопасности в новой трактовке. Проект документа накануне был опубликован офисом президента Украины Владимира Зеленского.
В документе Киев подчеркнул необходимость инвестиций в оборонительно-промышленную базу, а также поставок оружия и совместных учений со странами Евросоюза и НАТО. Отдельное внимание в проекте уделено антироссийским санкциям. Гарантами безопасности Украины, согласно документу, станут страны ЕС, США, Великобритания, Австралия, Канада и Турция.
Как отметил глава офиса Зеленского Андрей Ермак, гарантии безопасности не являются альтернативой вступления Украины в НАТО. По его словам, эти меры должны обеспечивать безопасность страны до тех пор, пока она не будет принята в альянс.
Ранее Песков отмечал, что опубликованный документ еще раз подтверждает необходимость проведения спецоперации на Украине, поскольку страна оставляет своим ориентиром вступление в НАТО. Он подчеркнул, что реакция Москвы будет негативной в случае подписания проекта гарантий безопасности.