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Пригожин вновь попросил Генпрокуратуру проверить YouTube

Ведомости

Предприниматель и организатор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во второй раз обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить YouTube, в отношении которого, по его мнению, нужно применить «самые жесткие меры», передает Telegram-канал компании «Конкорд».

«Как и раньше, я полагаю, что в отношении YouTube должны быть приняты самые жесткие меры. Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка, а также информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, ограничив доступ к указанной платформе», – заявил Пригожин.

Предприниматель также попросил Краснова рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории России деятельности американской корпорации Google, владеющей видеохостингом. Компания, считает Пригожин, создает угрозу обороноспособности страны и безопасности государства.

В прошлый раз с аналогичной просьбой Пригожин обращался к Краснову в конце октября.

28 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские власти по-прежнему не планируют блокировать видеохостинг Youtube на территории страны. В мае Шадаев уже отмечал, что российские власти не планируют закрывать Youtube, по его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. После чего генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у Youtube также нет планов уходить с российского рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных