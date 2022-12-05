Пригожин вновь попросил Генпрокуратуру проверить YouTube
Предприниматель и организатор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во второй раз обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить YouTube, в отношении которого, по его мнению, нужно применить «самые жесткие меры», передает Telegram-канал компании «Конкорд».
«Как и раньше, я полагаю, что в отношении YouTube должны быть приняты самые жесткие меры. Необходимо срочно остановить распространение недостоверной общественно значимой информации, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка, а также информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, ограничив доступ к указанной платформе», – заявил Пригожин.
Предприниматель также попросил Краснова рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории России деятельности американской корпорации Google, владеющей видеохостингом. Компания, считает Пригожин, создает угрозу обороноспособности страны и безопасности государства.
В прошлый раз с аналогичной просьбой Пригожин обращался к Краснову в конце октября.
28 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что российские власти по-прежнему не планируют блокировать видеохостинг Youtube на территории страны. В мае Шадаев уже отмечал, что российские власти не планируют закрывать Youtube, по его словам, при введении блокировок ведомство должно понимать, что российские пользователи не пострадают. После чего генеральный директор видеосервиса Сьюзан Воджицки сказала, что у Youtube также нет планов уходить с российского рынка.
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