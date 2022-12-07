Представитель России заявила, что Киев играет жизнями Украины и ЕС из-за обстрелов ЗАЭС

В то же время украинская сторона не прекращает попытки атаковать ЗАЭС. Украинские военные возобновили обстрелы ЗАЭС 19 и 20 ноября. Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской стороной, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Глава МАГАТЭ допустил, что прийти к такому решению получится до конца 2022 г.