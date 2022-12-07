Представитель России заявила, что Киев играет жизнями Украины и ЕС из-за обстрелов ЗАЭС
Обстрелы с украинской стороны остаются главной угрозой безопасности Запорожской АЭС. В связи с этим Россия поддерживает идею создания зоны защиты вокруг станции, однако такая инициатива не должна обернуться снижением степени безопасности объекта. Такое заявление сделала представитель РФ Наталья Кармазинская в ходе своего выступления на заседании Генассамблеи ООН.
Кармазинская пояснила, что атаки украинских военных на ЗАЭС создают «угрозу безопасности станции и риски техногенной аварии с радиационными выбросами». Она указала на обстрелы 19 и 20 ноября, информацию о которых российская сторона передала Совету Безопасности и Генассамблее ООН.
«Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — отметила Кармазинская (цитата по ТАСС).
Она также напомнила о предложении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о создании зоны защиты вокруг ЗАЭС. Россия эту инициативу поддерживает, уточнила представитель РФ, но с условием, что данная мера не приведет «к снижению степени защищенности [станции] и повышению угрозы совершения террористических актов».
Россия контролирует ЗАЭС с конца февраля. После вхождения Запорожской области в состав России президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии.
В то же время украинская сторона не прекращает попытки атаковать ЗАЭС. Украинские военные возобновили обстрелы ЗАЭС 19 и 20 ноября. Гросси призвал «немедленно прекратить» обстрелы станции и активизировал контакты с российской и украинской стороной, чтобы договориться о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Глава МАГАТЭ допустил, что прийти к такому решению получится до конца 2022 г.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва также обеспокоена ситуацией вокруг ЗАЭС. Он призвал все страны мира повлиять на Киев, чтобы украинские военные прекратили обстреливать станцию.
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