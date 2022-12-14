Минобороны сформировало творческие бригады для поддержки участников спецоперации
Минобороны создало две фронтовые творческие бригады из мобилизованных и добровольцев для поддержки участников спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Впервые в истории вооруженных сил сформированы на постоянной основе две фронтовые творческие бригады, состоящие из мобилизованных граждан, а также добровольно поступивших на военную службу профессиональных артистов», — рассказали в Минобороны.
Уточняется, что инициатива была реализована по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу, бригады создало Главное военно-политическое управление Вооруженных сил (ВС) РФ. Такое решение было принято для поддержания высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих, пояснили в ведомстве.
В состав бригад вошли музыканты, драматические актеры, профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители. В частности, речь идет о представителях театров «Новая Опера» и «Современник». Бригады отвечают за организацию культурного досуга военных, а также за сбор армейского фольклора, отметили в Минобороны.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
С 21 сентября по 31 октября в России по указу главы государства шла частичная мобилизация. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам президента, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотело большое количество добровольцев.
7 декабря Путин сообщил, что только половина из 300 000 мобилизованных находится в зоне спецоперации. Из них, уточнил он, 77 000 человек состоят в боевых подразделениях, а остальные «находятся на вторых-третьих рубежах».