Минобороны Великобритании сообщило о поставке Киеву ракет Brimstone 2

Как сообщала The Daily Telegraph в конце ноября, Украина получила от Великобритании модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Отмечалось, что, в отличие от предыдущей модели, Brimstone 2 обладает системой лазерного наведения и вдвое большей дальностью пуска. Данная ракета предназначена для использования авиацией, однако ВСУ в качестве пусковых установок используют грузовые машины. Газета писала, что Лондон уже поставлял Киеву ракеты первого поколения. Стоимость одной ракеты Brimstone 2 издание оценило в $207 000.