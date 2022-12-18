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Политика

Минобороны Великобритании сообщило о поставке Киеву ракет Brimstone 2

Ведомости

Великобритания в рамках своего пакета помощи поставила Киеву ракеты Brimstone 2, сообщило минобороны страны в своем Twitter. Ранее Лондон дважды передавал украинским военным ракеты.

«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России», — говорится в сообщении британского минобороны.

Как сообщала The Daily Telegraph в конце ноября, Украина получила от Великобритании модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Отмечалось, что, в отличие от предыдущей модели, Brimstone 2 обладает системой лазерного наведения и вдвое большей дальностью пуска. Данная ракета предназначена для использования авиацией, однако ВСУ в качестве пусковых установок используют грузовые машины. Газета писала, что Лондон уже поставлял Киеву ракеты первого поколения. Стоимость одной ракеты Brimstone 2 издание оценило в $207 000.

Ранее по теме: Лавров предостерег Запад от поставок Украине угрожающего России оружия

В конце августа стало известно, что Норвегия и Великобритания приобретут для ВСУ норвежские разведывательные микродроны Black Hornet на $9,2 млн. Как сообщила пресс-служба правительства Норвегии, в пакет помощи войдут помимо самих дронов также запчасти для них, расходы на транспортировку и обучение украинских военных. 

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявлял, что правительство королевства считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории России с применением западного оружия. «Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — отмечал он.

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «глубина полета» мысли руководства минобороны Великобритании уступает лишь интеллекту министерства иностранных дел этой страны. Минобороны РФ в свою очередь предупредило, что если украинские войска попытаются ударить по объектам на российской территории по совету Лондона, Россия даст пропорциональный ответ.

Министр обороны королевства Бен Уоллес в мае в интервью газете The Wall Street Journal сообщил, что Великобритания не поставляла Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое Украина могла бы использовать для ударов по целям внутри России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных