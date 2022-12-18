Минобороны Великобритании сообщило о поставке Киеву ракет Brimstone 2
Великобритания в рамках своего пакета помощи поставила Киеву ракеты Brimstone 2, сообщило минобороны страны в своем Twitter. Ранее Лондон дважды передавал украинским военным ракеты.
«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2. Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России», — говорится в сообщении британского минобороны.
Как сообщала The Daily Telegraph в конце ноября, Украина получила от Великобритании модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Отмечалось, что, в отличие от предыдущей модели, Brimstone 2 обладает системой лазерного наведения и вдвое большей дальностью пуска. Данная ракета предназначена для использования авиацией, однако ВСУ в качестве пусковых установок используют грузовые машины. Газета писала, что Лондон уже поставлял Киеву ракеты первого поколения. Стоимость одной ракеты Brimstone 2 издание оценило в $207 000.
В конце августа стало известно, что Норвегия и Великобритания приобретут для ВСУ норвежские разведывательные микродроны Black Hornet на $9,2 млн. Как сообщила пресс-служба правительства Норвегии, в пакет помощи войдут помимо самих дронов также запчасти для них, расходы на транспортировку и обучение украинских военных.
Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявлял, что правительство королевства считает допустимым нанесение Украиной ударов по «законным военным целям» на территории России с применением западного оружия. «Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — отмечал он.
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «глубина полета» мысли руководства минобороны Великобритании уступает лишь интеллекту министерства иностранных дел этой страны. Минобороны РФ в свою очередь предупредило, что если украинские войска попытаются ударить по объектам на российской территории по совету Лондона, Россия даст пропорциональный ответ.
Министр обороны королевства Бен Уоллес в мае в интервью газете The Wall Street Journal сообщил, что Великобритания не поставляла Киеву оружие дальнего радиуса действия, которое Украина могла бы использовать для ударов по целям внутри России.