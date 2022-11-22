Британия передала Украине улучшенные версии ракет Brimstone
Украина получила от Великобритании модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, пишет The Daily Telegraph.
В отличие от предыдущей модели Brimstone 2 обладает системой лазерного наведения и вдвое большей дальностью пуска. Данная ракета предназначена для использования авиацией, однако ВСУ в качестве пусковых установок используют грузовые машины.
Газета не уточняет количество переданных ракет, однако отмечает, что Лондон уже поставлял Киеву ракеты первого поколения. Стоимость одной ракеты Brimstone 2 издание оценило в $207 000.
19 ноября Лондон сообщил о передаче Украине 125 зенитных орудий и спецсредств для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.