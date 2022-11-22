Газета
Политика

Британия передала Украине улучшенные версии ракет Brimstone

Ведомости

Украина получила от Великобритании модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, пишет The Daily Telegraph.

В отличие от предыдущей модели Brimstone 2 обладает системой лазерного наведения и вдвое большей дальностью пуска. Данная ракета предназначена для использования авиацией, однако ВСУ в качестве пусковых установок используют грузовые машины.

Газета не уточняет количество переданных ракет, однако отмечает, что Лондон уже поставлял Киеву ракеты первого поколения. Стоимость одной ракеты Brimstone 2 издание оценило в $207 000.

19 ноября Лондон сообщил о передаче Украине 125 зенитных орудий и спецсредств для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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