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Великобритания передаст Украине спецсредства для укрепления ПВО

Ведомости

Лондон передаст Киеву 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, сообщила канцелярия британского премьера Риши Сунака.

«Сегодня мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы», — заявил Сунак, слова которого приводит канцелярия после его прибытия в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по ТАСС).

В сообщении отмечается, что размер нового пакета военной помощи составляет £50 млн ($59,5 млн).

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15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракет, в результате которого погибли два человека. Взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке страны, в нескольких километрах от украинской границы. Это могла быть ракета ПВО Украины, предположил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выпущенная «для защиты от обстрелов». В Минобороны России заявили, что идентифицировали обломки на фотографиях с места падения как элементы украинской ракетной системы С-300.

10 ноября стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи, он будет включать в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО).

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных