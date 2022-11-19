Великобритания передаст Украине спецсредства для укрепления ПВО

15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракет, в результате которого погибли два человека. Взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке страны, в нескольких километрах от украинской границы. Это могла быть ракета ПВО Украины, предположил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выпущенная «для защиты от обстрелов». В Минобороны России заявили, что идентифицировали обломки на фотографиях с места падения как элементы украинской ракетной системы С-300.