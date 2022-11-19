Великобритания передаст Украине спецсредства для укрепления ПВО
Лондон передаст Киеву 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, сообщила канцелярия британского премьера Риши Сунака.
«Сегодня мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы», — заявил Сунак, слова которого приводит канцелярия после его прибытия в Киев и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским (цитата по ТАСС).
В сообщении отмечается, что размер нового пакета военной помощи составляет £50 млн ($59,5 млн).
15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракет, в результате которого погибли два человека. Взрывы произошли в деревне Пшеводув на востоке страны, в нескольких километрах от украинской границы. Это могла быть ракета ПВО Украины, предположил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выпущенная «для защиты от обстрелов». В Минобороны России заявили, что идентифицировали обломки на фотографиях с места падения как элементы украинской ракетной системы С-300.
10 ноября стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи, он будет включать в том числе системы противовоздушной обороны (ПВО).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.