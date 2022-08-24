Великобритания и Норвегия передадут Украине дронов на $9 млн

В пакет помощи войдут помимо самих дронов также запчасти для них, расходы на транспортировку и обучение украинских военных. Финансированием поставок займется британский фонд, в который Норвегия перевела около $41 млн. Кроме того Норвегия планирует закупить для Украины систему защиты от дронов Nightfighter за $10,2 млн.