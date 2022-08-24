Великобритания и Норвегия передадут Украине дронов на $9 млн
Норвегия и Великобритания приобретут для вооруженных сил Украины норвежские разведывательные микродроны Black Hornet на $9,2 млн, сообщила пресс-служба правительства Норвегии, передают «РИА Новости».
«Норвегия и Великобритания объединяют силы, чтобы приобрести норвежские микродроны Black Hornet в качестве пожертвования Украине. Стоимость составит до 90 миллионов норвежских крон ($9,2 млн)», – говорится в сообщении.
В пакет помощи войдут помимо самих дронов также запчасти для них, расходы на транспортировку и обучение украинских военных. Финансированием поставок займется британский фонд, в который Норвегия перевела около $41 млн. Кроме того Норвегия планирует закупить для Украины систему защиты от дронов Nightfighter за $10,2 млн.
Накануне AP News сообщило, что Вашингтон объявит об очередном пакете военной помощи Украине на $3 млрд, приуроченном ко Дню независимости страны, который отмечается в стране сегодня, 24 августа. Детали нового пакета пока неизвестны, однако он, как сообщается, будет направлен на укрепление оборонного потенциала Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Дополнительные вооружения Киеву намерена поставить и Германия. Как писал вчера Bloomberg, ФРГ предоставит Украине боеприпасы, средства защиты от беспилотников и бронированные ремонтно–эвакуационные машины на $500 млн.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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