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СМИ сообщили об обысках по делу экс-депутата Пономарева

Ведомости

Следователи проводят обыски у администраторов Telegram-каналов по делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в России иноагентом). Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, а также региональные СМИ.

В частности, обыски проходят у основателя платформы «ВыДвижение», доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова, который в 2021 г. участвовал в выборах в Госдуму, однако не прошел. Помимо Лобанова, обыски также проходят у бывших муниципальных депутатов Москвы Сергея Цукасова и Владимира Залищака. Все они были участниками так называемого «Съезда народных депутатов», который проходил с 4 по 7 ноября в Польше, пишет ТАСС. Пономарев был организатором этого мероприятия.

Также сообщается об обысках у журналиста тюменского издания 72.ru Артура Галиева. Это же издание сообщило о задержании главного редактора югорского медиа 86.ru Никиты Кифорука.

По информации «РИА Новости», обыски также проходят у администраторов Telegram-канала «Утро февраля». В ходе следственных действий были изъяты компьютер и документы, силовики проверяют администраторов и бывших депутатов в том числе на возможные связи с СБУ и другими иностранными спецслужбами.

Пономарева объявили в розыск 8 октября. До этого, 30 августа, Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России по мотивам политической ненависти. 

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В начале сентября СМИ сообщали об обысках у у администраторов YouTube- и Telegram-каналов, связанных с Пономаревым, который 21 августа сделал заявление по поводу убийства 29-летней Дарьи Дугиной – дочери философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина. По его утверждению, к нему причастна некая проукраинская организация, действующая, по его словам, на территории России.

После этого председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и СКР обращения с просьбой дать правовую оценку этому заявлению.

В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в международный розыск. Сам депутат уехал из России в США, последние годы, по его собственным словам, проживает на Украине. 21 октября Минюст включил Пономарева в реестр физлиц-иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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