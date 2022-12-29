СМИ сообщили об обысках по делу экс-депутата Пономарева

В частности, обыски проходят у основателя платформы «ВыДвижение», доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова, который в 2021 г. участвовал в выборах в Госдуму, однако не прошел. Помимо Лобанова, обыски также проходят у бывших муниципальных депутатов Москвы Сергея Цукасова и Владимира Залищака. Все они были участниками так называемого «Съезда народных депутатов», который проходил с 4 по 7 ноября в Польше, пишет ТАСС. Пономарев был организатором этого мероприятия.