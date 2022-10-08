МВД объявило в розыск проживающего на Украине экс-депутата Госдумы Пономарева

В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в международный розыск. Сам депутат уехал из России в США, последние годы, по его собственным словам, проживает на Украине.