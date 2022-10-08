МВД объявило в розыск проживающего на Украине экс-депутата Госдумы Пономарева
Экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск по уголовному делу. Информация об этом появилась в базе МВД России.
«Пономарев Илья Владимирович, 6 августа 1975 года рождения, место рождения — РФ, город Москва. Разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении.
21 августа Илья Пономарев сделал заявление по поводу убийства 29-летней Дарьи Дугиной — дочери философа, идеолога «евразийства» Александра Дугина. По его утверждению, к нему причастна некая проукраинская организация, действующая, по его словам, на территории России.
После этого председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев направил в Генпрокуратуру и СКР обращения с просьбой дать правовую оценку этому заявлению.
30 августа Коптевский суд Москвы заочно арестовал Пономарева по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России, сообщал ТАСС.
В апреле 2015 г. Госдума лишила Пономарева неприкосновенности и согласилась на возбуждение в отношении него уголовного дела о пособничестве в растрате $750 000 из средств фонда «Сколково». Он был объявлен в международный розыск. Сам депутат уехал из России в США, последние годы, по его собственным словам, проживает на Украине.