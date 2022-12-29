В Кремле анонсировали доклад Шойгу президенту

В предыдущий раз Шойгу выступал с докладом перед президентом РФ во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ 21 декабря. Тогда министр предложил поэтапно увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. Шойгу также заявил о необходимости довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 000 контрактников.