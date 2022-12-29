В Кремле анонсировали доклад Шойгу президенту
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступит с докладом на церемонии поднятия флага на кораблях, которые поступают в военно-морской флот. Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
«Большое мероприятие, будет доклад министра обороны Сергея Шойгу», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что также ожидается доклад командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца, он будет руководить церемонией. Песков уточнил, что помимо поднятия флага на кораблях, на воду также будет спущен атомный подводный крейсер «Император Александр III».
В мероприятии по видеоконференции примет участие президент РФ Владимир Путин. Известно, что флаги поднимут на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», малом ракетном корабле «Град» и морском тральщике «Анатолий Шлемов». Данная церемония означает принятие кораблей в состав Военно-морского флота России.
В предыдущий раз Шойгу выступал с докладом перед президентом РФ во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ 21 декабря. Тогда министр предложил поэтапно увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. Шойгу также заявил о необходимости довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 000 контрактников.
Путин, в свою очередь, призвал модернизировать систему военкоматов и заявил, что Минобороны следует слышать критику граждан и реагировать на нее.