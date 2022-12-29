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В Кремле анонсировали доклад Шойгу президенту

Ведомости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступит с докладом на церемонии поднятия флага на кораблях, которые поступают в военно-морской флот. Об этом сообщил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Большое мероприятие, будет доклад министра обороны Сергея Шойгу», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что также ожидается доклад командующего Тихоокеанским флотом Сергея Авакянца, он будет руководить церемонией. Песков уточнил, что помимо поднятия флага на кораблях, на воду также будет спущен атомный подводный крейсер «Император Александр III».

В мероприятии по видеоконференции примет участие президент РФ Владимир Путин. Известно, что флаги поднимут на атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», малом ракетном корабле «Град» и морском тральщике «Анатолий Шлемов». Данная церемония означает принятие кораблей в состав Военно-морского флота России.

В предыдущий раз Шойгу выступал с докладом перед президентом РФ во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ 21 декабря. Тогда министр предложил поэтапно увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. Шойгу также заявил о необходимости довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 000 контрактников.

Путин, в свою очередь, призвал модернизировать систему военкоматов и заявил, что Минобороны следует слышать критику граждан и реагировать на нее.

Ранее по теме: Путин примет участие в поднятии флага на поступающих в состав ВМФ кораблях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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