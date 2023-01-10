Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине
Евросоюз и НАТО должны нарастить уровень своей поддержки Украины, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
«НАТО и Европейский союз объединились в поддержке Киева. <...> Мы должны и дальше усиливать нашу помощь Украине», — подчеркнул Столтенберг (цитата по ТАСС).
Генсек также отметил, что новая декларация о сотрудничестве между НАТО и ЕС призвана усилить стратегическое партнерство между сторонами. «Мы только что подписали третью совместную декларацию НАТО — ЕС, чтобы еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Евросоюзом, этот [шаг представляется] как никогда важным», — добавил он.
При этом Столтенберг заявил, что НАТО и ЕС истощили свои военные запасы, предоставляя помощь Украине. Однако, по его словам, «это было правильным решением».
«Речь идет о нашей безопасности, поэтому мы должны обращаться к собственным возможностям, к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву», — продолжил Столтенберг на пресс-конференции. Он также добавил, что ЕС и НАТО координируют усилия по наращиванию производства вооружений.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.