Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить помощь Украине

Генсек также отметил, что новая декларация о сотрудничестве между НАТО и ЕС призвана усилить стратегическое партнерство между сторонами. «Мы только что подписали третью совместную декларацию НАТО — ЕС, чтобы еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между альянсом и Евросоюзом, этот [шаг представляется] как никогда важным», — добавил он.