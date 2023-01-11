Антонов назвал обучение ВСУ в США подтверждением участия страны в конфликте
Обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot на военных базах в США указывает на то, что Вашингтон фактически участвует в конфликте на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — сказал он.
По словам Антонова, главной целью, которую преследуют США, является нанесение России «как можно большего урона на поле боя руками украинцев», а не укрепление способности Украины к самозащите, как утверждалось ранее.
Накануне, 10 января, в Пентагоне подтвердили, что украинские военные начнут обучение по работе с ЗРК Patriot на следующей неделе. По словам пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера, занятия будут проходить в штате Оклахома, всего за несколько месяцев обучение должны пройти 90-100 украинских военных.
21 декабря 2022 г. стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать ЗРК Patriot. В прошлом месяце посольство России в США предупредило Вашингтон о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Украине. Это решение со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями», отметили в посольстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал комплексы ЗРК Patriot законной целью России в случае, если страны НАТО поставят их Украине.