Пентагон подтвердил начало обучения ВСУ работе с Patriot на следующей неделе
Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут обучение по освоению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в США на следующей неделе, заявил пресс-секретарь американского минобороы Патрик Райдер, передают «РИА Новости».
«Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома», — заявил Райдер.
Как уточнил пресс-секретаря минобороны США, за несколько месяцев обучение должны пройти 90-100 украинских военных.
О том, что военные ВСУ начнут обучение по использованию ЗРК Patriot на следующий неделе, писал ранее CNN.
21 декабря 2022 г. стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать ЗРК Patriot. В прошлом месяце посольство России в США предупредило Вашингтон о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Украине. Это решение со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями», отметили в посольстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал комплексы Patriot законной целью России в случае, если страны НАТО поставят их Украине.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.
При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.