Пентагон подтвердил начало обучения ВСУ работе с Patriot на следующей неделе

21 декабря 2022 г. стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать ЗРК Patriot. В прошлом месяце посольство России в США предупредило Вашингтон о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Украине. Это решение со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями», отметили в посольстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал комплексы Patriot законной целью России в случае, если страны НАТО поставят их Украине.