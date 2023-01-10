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Пентагон подтвердил начало обучения ВСУ работе с Patriot на следующей неделе

Ведомости

Солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) начнут обучение по освоению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в США на следующей неделе, заявил пресс-секретарь американского минобороы Патрик Райдер, передают «РИА Новости».

«Я могу подтвердить, что подготовка украинских сил на системах ПВО Patriot начнется уже на следующей неделе в Форт-Силл, штат Оклахома», — заявил Райдер.

Как уточнил пресс-секретаря минобороны США, за несколько месяцев обучение должны пройти 90-100 украинских военных.

О том, что военные ВСУ начнут обучение по использованию ЗРК Patriot на следующий неделе, писал ранее CNN.

21 декабря 2022 г. стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать ЗРК Patriot. В прошлом месяце посольство России в США предупредило Вашингтон о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Украине. Это решение со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями», отметили в посольстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал комплексы Patriot законной целью России в случае, если страны НАТО поставят их Украине.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине.

При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

Ранее по теме: Медведев назвал комплексы Patriot законной целью ВС РФ при их появлении на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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