В МИДе заявили о контактах с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой
Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами и родителями Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова для агентства «РИА Новости».
«Что касается россиянки Софьи Сапеги, то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать», — сообщила Захарова.
10 января отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил, что ей отказано в помиловании. Кроме того, это подтвердил адвокат россиянки Антон Гашинский.
В мае 2022 г. Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни.
В июне 2022 г. адвокат россиянки Антон Гашинский сообщил, что Сапега подала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле.
Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с Романом Протасевичем, — бывшим молодым человеком девушки и бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским и террористическим. Молодые люди летели на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс, однако борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске, потому что белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении письма о бомбе на борту.
После задержания Сапега находилась в СИЗО, с октября 2021 г. — под домашним арестом по месту прописки в белорусской Лиде в квартире родителей. В декабре того же года она направляла Лукашенко прошение о помиловании. Песков тогда выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находилась «в постоянном диалоге» с Минском по этому вопросу.