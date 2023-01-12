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В МИДе заявили о контактах с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой

Ведомости

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами и родителями Софьи Сапеги, осужденной в Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова для агентства «РИА Новости».

«Что касается россиянки Софьи Сапеги, то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать», — сообщила Захарова.

10 января отчим Сапеги Сергей Дудич сообщил, что ей отказано в помиловании. Кроме того, это подтвердил адвокат россиянки Антон Гашинский. 

В мае 2022 г. Гродненский областной суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима. Ее признали виновной в совершении действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни.

В июне 2022 г. адвокат россиянки Антон Гашинский сообщил, что Сапега подала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко и направила документ администрации колонии в Гомеле. 

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать <…> Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию», — ответил Лукашенко изданию «БелТА». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил дождаться решения президента Белоруссии.

Софью Сапегу задержали в мае 2021 года вместе с Романом Протасевичем, — бывшим молодым человеком девушки и бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским и террористическим. Молодые люди летели на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс, однако борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске, потому что белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении письма о бомбе на борту.

После задержания Сапега находилась в СИЗО, с октября 2021 г. — под домашним арестом по месту прописки в белорусской Лиде в квартире родителей. В декабре того же года она направляла Лукашенко прошение о помиловании. Песков тогда выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находилась «в постоянном диалоге» с Минском по этому вопросу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных