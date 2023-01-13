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Медведев поблагодарил военкоров за «правду о войне и подвиге»

Ведомости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил журналистов с Днем российской печати и поблагодарил военкоров, которые работают в зоне спецоперации. Поздравление политик опубликовал в своем Telegram-канале.

«То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. <...> Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем. Спасибо вам за это», — написал Медведев.

Ранее сегодня работников российской печати также поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что сегодня на журналистах лежит «огромная ответственность перед обществом за честный, объективный и беспристрастный взгляд на события».

13 января в России отмечается День российской печати. Накануне, 12 января, церемонии награждения в области СМИ прошли в правительстве РФ и Госдуме. Премию правительства получили 15 журналистов, в частности, Андрей Малахов. Также посмертно был удостоен награды Владимир Сунгоркин, который три десятка лет возглавлял «Комсомольскую правду».

В ходе церемонии награждения Мишустин обратил внимание на «чудовищные фальсификации» в западных СМИ и указал на ответственный подход российских журналистов к отбору фактов и работе с источниками. Премьер-министр также процитировал главного героя фильма «Брат-2», напомнив, что «сила в правде».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных