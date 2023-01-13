Медведев поблагодарил военкоров за «правду о войне и подвиге»
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил журналистов с Днем российской печати и поблагодарил военкоров, которые работают в зоне спецоперации. Поздравление политик опубликовал в своем Telegram-канале.
«То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. <...> Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем. Спасибо вам за это», — написал Медведев.
Ранее сегодня работников российской печати также поздравил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он заявил, что сегодня на журналистах лежит «огромная ответственность перед обществом за честный, объективный и беспристрастный взгляд на события».
13 января в России отмечается День российской печати. Накануне, 12 января, церемонии награждения в области СМИ прошли в правительстве РФ и Госдуме. Премию правительства получили 15 журналистов, в частности, Андрей Малахов. Также посмертно был удостоен награды Владимир Сунгоркин, который три десятка лет возглавлял «Комсомольскую правду».
В ходе церемонии награждения Мишустин обратил внимание на «чудовищные фальсификации» в западных СМИ и указал на ответственный подход российских журналистов к отбору фактов и работе с источниками. Премьер-министр также процитировал главного героя фильма «Брат-2», напомнив, что «сила в правде».