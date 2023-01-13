Медведев поблагодарил военкоров за «правду о войне и подвиге»

«То, что вы делаете, исключительно важно для нашего государства и общества, для каждого из нас. Вы рассказываете правду о войне и подвиге. <...> Правду, которую видите своими глазами. Правду, ради которой рискуете жизнью и здоровьем. Спасибо вам за это», — написал Медведев.