Мишустин заявил о «чудовищных фальсификациях» в западных СМИ
В 2022 г. Россия столкнулась с чудовищными фальсификациями в западных СМИ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на церемонии вручения премии правительства в области средств массовой информации.
Мишустин отметил работу российских журналистов в 2022 г., указав на их ответственный подход к отбору фактов и работе с источниками. В то же время он указал на недостоверную информацию в зарубежных СМИ.
«Мы все столкнулись с чудовищными фальсификациями в западных медиа. Пропагандой в худших традициях занимаются и старейшие, некогда уважаемые издания, и новые ресурсы блогосферы», — заявил Мишустин.
Особое внимание премьер-министр уделил деятельности военкоров. Он отметил работу журналистов Евгения Поддубного, Семена Пегова, Андрея Руденко, Марины Ахмедовой и др.
Церемония вручения премии правительства в области СМИ проходит накануне Дня российской печати, который отмечается 13 января. Ранее сегодня парламентских журналистов также наградил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что в настоящее время пул журналистов в Госдуме состоит из 1050 человек.