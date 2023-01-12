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Мишустин заявил о «чудовищных фальсификациях» в западных СМИ

Ведомости

В 2022 г. Россия столкнулась с чудовищными фальсификациями в западных СМИ, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на церемонии вручения премии правительства в области средств массовой информации.

Мишустин отметил работу российских журналистов в 2022 г., указав на их ответственный подход к отбору фактов и работе с источниками. В то же время он указал на недостоверную информацию в зарубежных СМИ. 

«Мы все столкнулись с чудовищными фальсификациями в западных медиа. Пропагандой в худших традициях занимаются и старейшие, некогда уважаемые издания, и новые ресурсы блогосферы», — заявил Мишустин. 

Особое внимание премьер-министр уделил деятельности военкоров. Он отметил работу журналистов Евгения Поддубного, Семена Пегова, Андрея Руденко, Марины Ахмедовой и др. 

Церемония вручения премии правительства в области СМИ проходит накануне Дня российской печати, который отмечается 13 января. Ранее сегодня парламентских журналистов также наградил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уточнил, что в настоящее время пул журналистов в Госдуме состоит из 1050 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных