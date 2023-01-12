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Думский пул журналистов увеличился до 1050 человек

Ведомости

Пул журналистов в Госдуме увеличился до 1050, передает пресс-служба нижней палаты со ссылкой на спикера ГД Вячеслава Володина. Об этом сообщил на встрече с представителями СМИ.

«Это самый большой пул в Российской Федерации среди всех органов государственной власти», — отметил Володин.

Он также поблагодарил журналистов за то, что они приняли решение быть «связующим звеном между парламентом и обществом», чтобы открыто, беспристрастно рассказывать о работе депутатов, о принимаемых решениях.

Церемония награждения парламентских журналистов состоялась в преддверии Дня российской печати.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных