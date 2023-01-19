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Сальдо сообщил о почти полном уничтожении в Соледаре бригады ВСУ

Ведомости

61-я бригада вооруженных сил Украины, которая в ноябре 2022 г. входила в Херсон, была практически полностью уничтожена в Соледаре. Об этом в разговоре с «РИА Новости» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«В Соледаре "вагнеровцы" практически уничтожили 61-ю бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — сказал он. 

Сальдо также отметил, что Киев перебросил часть своих войск с херсонского направления в Донбасс. По его словам, сейчас в Херсонской области в основном ведутся боевые действия местного значения и обстрелы.

Херсон находился под контролем Вооруженных сил России с марта 2022 г., но с ноября город попал под временный контроль украинских военных. По словам Сальдо, на левобережной части Херсонской области жители постепенно возвращаются к привычной жизни, «люди привыкают жить вместе с военными».

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9 ноября 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил бывший командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины

12 января Соледар был полностью взят под контроль российскими военными. В Минобороны подчеркнули, что это имеет важное стратегическое значение для дальнейшего наступления. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, это увеличивает шансы на освобождение Артемовска (Бахмута) и Северска, а также дает возможность разрушить линию фронта. Помимо этого взятие населенных пунктов открывает возможность к освобождению Славянска и Краматорска.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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