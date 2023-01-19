Патриарх Кирилл предупредил о наступлении конца мира из-за желания уничтожить Россию
Поражение России в нынешних условиях может привести к страшным последствиям для всего человечества. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Богоявленском соборе Москвы по случаю праздника Крещения.
«Сегодня возникают очень большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому, потому что у каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать. <...> Мы молимся Господу, чтобы он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира», – сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
Патриарх Кирилл также выразил надежду на то, что Господь «не оставит землю русскую, не оставит наших властей, президента нашего православного, воинство наше, что у России будут силы в случае необходимости защитить свою землю и свой народ». Он также призвал молиться за то, чтобы мир наступил без эскалации конфликта.
Накануне, 18 января, президент России Владимир Путин назвал победу России в специальной военной операции на Украине неизбежной. «С точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, – это единство и сплоченность многонационального народа», – сказал он. Среди других составляющих победы глава государства назвал работу оборонно-промышленного комплекса, а также мужество и героизм бойцов.
Ранее сегодня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что проигрыш ядерной державы в обычном конфликте может привести к началу ядерной войны. «И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», – написал он.
Позже в Кремле сообщили, что это заявление не говорит о том, что Россия готова изменить оборонную доктрину и применить ядерное оружие. «Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину – никаких противоречий там нет», – сказал он, отвечая на вопрос, готова ли Россия применить ядерное оружие и вывести эскалацию на новый уровень.
Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны.