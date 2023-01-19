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Шойгу и глава минобороны Белоруссии обсудили меры стратегического сдерживания

Ведомости

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили по телефону комплекс мер стратегического сдерживания, сообщило Минобороны РФ.

«Главы военных ведомств обсудили реализуемый комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки региональной группировки войск (сил)», – говорится в сообщении.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с Белоруссией. 

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В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран. 

12 января главнокомандующий сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков побывал на одном из белорусских полигонов, где заслушал доклады о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск. В тот же день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что ВСУ вынуждены были отвести часть своих сил к границе с Белоруссией, поскольку опасаются наступления оттуда.

16 января в Белоруссии стартовали летно-тактические учения Союзного государства.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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