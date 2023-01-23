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Политика

В конгрессе США призвали отправить на Украину ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Ведомости

США следует поставить Украине оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, о которых просит Киев для нанесения ударов по Крыму. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, республиканец от штата Техас Майкл Маккол в интервью телеканалу ABC.

«Им [Украине] также нужна дальнобойная артиллерия ATACMS, чтобы нанести удар по Крыму», — сказал Маккол.

Политик также призвал отправить на Украину танки Abrams. По его словам, если Вашингтон передаст Киеву «хотя бы один» танк, то это подтолкнет Германию поставить Киеву Leopard 2. Маккол отметил, что когда Вашингтон «дает то, что нужно» Украине, тогда украинская армия демонстрирует успехи.

Ведущая напомнила, что в Москве не раз предупреждали о «красных линиях» в вопросе об ударах по Крыму. Она добавила, что ранее США считали, что подобные действия могут «спровоцировать» президента РФ Владимира Путина. В ответ Маккол назвал принадлежность Крыма России «допущением».

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В то же время украинские власти итоги референдума не признают. В Киеве не раз говорили о планах «вернуть» Крым, в том числе военным путем. В госдепе США, отвечая на вопрос о поддержке возможных ударов Киева по Крыму, отметили, что украинские военные сами решают, как использовать западное оружие.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что подобная риторика «подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России». Глава крымского парламента Владимир Константинов предупредил об ответном ударе в случае атаки Киева на Крым.

В Кремле предостерегли Запад от возможных поставок вооружения Киеву для удара по российской территории, в частности, по Крыму. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные действия могут вывести конфликт «на новый уровень».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных