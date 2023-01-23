В ЕС пообещали призвать Киев к диалогу, если Россия прекратит удары
Страны Евросоюза смогут призвать Киев к диалогу с Москвой только в том случае, если Россия прекратит наносить удары по территории Украины. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в разговоре с газетой Il Messaggero.
«Кто-то пытается попросить некоторые европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия. <...> Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры», – сказал он.
Минобороны России начиная с 10 октября 2022 г. регулярно сообщает о ракетных ударах по объектам военного управления и по объектам инфраструктуры Украины. Путин тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
В Кремле уже неоднократно заявляли об отсутствии перспектив переговоров с Украиной, указывая на законодательный запрет Киева вести переговоры с Россией. В частности, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что какие-либо условия для переговоров России и Украины в данный момент отсутствуют. При этом Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.