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В ЕС пообещали призвать Киев к диалогу, если Россия прекратит удары

Ведомости

Страны Евросоюза смогут призвать Киев к диалогу с Москвой только в том случае, если Россия прекратит наносить удары по территории Украины. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни в разговоре с газетой Il Messaggero. 

«Кто-то пытается попросить некоторые европейские страны смягчить свою позицию в пользу переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным. Но договоренность будет возможна только в том случае, если Россия решит прекратить военные действия. <...> Только тогда Европа сможет попросить Украину начать переговоры», – сказал он.

Минобороны России начиная с 10 октября 2022 г. регулярно сообщает о ракетных ударах по объектам военного управления и по объектам инфраструктуры Украины. Путин тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

В Кремле уже неоднократно заявляли об отсутствии перспектив переговоров с Украиной, указывая на законодательный запрет Киева вести переговоры с Россией. В частности, сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на то, что какие-либо условия для переговоров России и Украины в данный момент отсутствуют. При этом Москва неоднократно заявляла, что открыта к переговорам.

С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него. 4 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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