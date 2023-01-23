Путин обсудит с правительством развитие внутреннего туризма
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по видеосвязи во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба Кремля. На встрече обсудят развитие внутреннего туризма, уточнили в Кремле.
«Основная тема встречи – развитие внутреннего туризма в 2023 году», – говорится в анонсе. На совещании выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Вместе с тем в ходе встречи будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.
На заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма осенью прошлого года Путин заявил, что россияне с разным уровнем дохода должны иметь широкие возможности для путешествий и укрепления здоровья. В частности, граждане должны иметь возможность посещать российские здравницы, морские курорты, Москву и Санкт-Петербург, а также познакомиться с российской природой, в том числе и дальневосточной.
22 августа 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г. План включает 65 мероприятий по господдержке отрасли, в их числе – финансирование развития туристических кластеров в регионах, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, а также поддержка развития сельского и экологического туризма.
Кроме того, будут профинансированы инициативы по созданию модульных гостиниц и кемпингов и проекты по производству и лизингу туристического оборудования. В рамках цифровизации отрасли запланирован запуск единой системы бронирования туров и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале. Для поддержки культурно–познавательного туризма будут отремонтированы культурные учреждения, а также открыты новые выставки, в том числе и с использованием технологий AR.
В предыдущий раз Путин проводил совещание с кабмином 11 января.