Путин обсудит с правительством развитие внутреннего туризма

Кроме того, будут профинансированы инициативы по созданию модульных гостиниц и кемпингов и проекты по производству и лизингу туристического оборудования. В рамках цифровизации отрасли запланирован запуск единой системы бронирования туров и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале. Для поддержки культурно–познавательного туризма будут отремонтированы культурные учреждения, а также открыты новые выставки, в том числе и с использованием технологий AR.