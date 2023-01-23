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Путин обсудит с правительством развитие внутреннего туризма

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по видеосвязи во вторник, 24 января, сообщила пресс-служба Кремля. На встрече обсудят развитие внутреннего туризма, уточнили в Кремле.

«Основная тема встречи – развитие внутреннего туризма в 2023 году», – говорится в анонсе. На совещании выступят министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Вместе с тем в ходе встречи будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.

На заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма осенью прошлого года Путин заявил, что россияне с разным уровнем дохода должны иметь широкие возможности для путешествий и укрепления здоровья. В частности, граждане должны иметь возможность посещать российские здравницы, морские курорты, Москву и Санкт-Петербург, а также познакомиться с российской природой, в том числе и дальневосточной.

22 августа 2022 г. премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации Стратегии развития туризма в России до 2035 г. План включает 65 мероприятий по господдержке отрасли, в их числе – финансирование развития туристических кластеров в регионах, льготное кредитование инвестиционных проектов по созданию туристической инфраструктуры, гранты бизнесу на строительство и реконструкцию гостиниц, а также поддержка развития сельского и экологического туризма.

Кроме того, будут профинансированы инициативы по созданию модульных гостиниц и кемпингов и проекты по производству и лизингу туристического оборудования. В рамках цифровизации отрасли запланирован запуск единой системы бронирования туров и создание новых сервисов на Национальном туристическом портале. Для поддержки культурно–познавательного туризма будут отремонтированы культурные учреждения, а также открыты новые выставки, в том числе и с использованием технологий AR.

В предыдущий раз Путин проводил совещание с кабмином 11 января.

Ранее по теме: Правительство утвердило план по развитию туризма в России до 2035 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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