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В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по видеосвязи 11 января, сообщила пресс-служба Кремля.

«Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России», — говорится в сообщении. В Кремле сообщили, что с докладом выступит вице-премьер Татьяна Голикова. Вместе с тем в ходе встречи будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.

Ранее на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых Путин заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

Жители новых регионов смогут получить помощь в трудоустройстве с 1 января

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

В предыдущий раз глава государства проводил совещание с членами правительства 14 декабря 2022 г.

Ранее по теме: Первое в 2023 году совещание правительства с президентом запланировано на 11 января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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