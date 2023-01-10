В Кремле анонсировали совещание Путина с членами правительства
Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства по видеосвязи 11 января, сообщила пресс-служба Кремля.
«Основной темой встречи станет обсуждение мер социальной поддержки граждан в новых субъектах России», — говорится в сообщении. В Кремле сообщили, что с докладом выступит вице-премьер Татьяна Голикова. Вместе с тем в ходе встречи будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в пресс-службе.
Ранее на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых Путин заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
В предыдущий раз глава государства проводил совещание с членами правительства 14 декабря 2022 г.