Жители новых регионов смогут получить помощь в трудоустройстве с 1 января
С 1 января 2023 г. проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях смогут получить содействие в поиске работы, а также другие услуги в сфере занятости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Жителям новых регионов необходимо обратиться с заявлением и паспортом в региональную службу занятости. Им необходимо также предоставить документы об образовании и квалификации. В случае если последние документы потеряны, то подбор работы будет проводиться на основе данных из трудовой книжки. Если же трудовая книжка утрачена, то поиск трудоустройства будет проводиться на базе справок или иных документов о трудовой деятельности. Эту информацию смогут предоставить бывшие работодатели, уточнили в кабмине.
В правительстве заявили, что такой порядок будет действовать до 1 января 2024 г. Затем, как ожидается, будет запущена единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России».
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
1 декабря президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.