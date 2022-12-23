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Общество

Жители новых регионов смогут получить помощь в трудоустройстве с 1 января

Ведомости

С 1 января 2023 г. проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонских областях смогут получить содействие в поиске работы, а также другие услуги в сфере занятости, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Жителям новых регионов необходимо обратиться с заявлением и паспортом в региональную службу занятости. Им необходимо также предоставить документы об образовании и квалификации. В случае если последние документы потеряны, то подбор работы будет проводиться на основе данных из трудовой книжки. Если же трудовая книжка утрачена, то поиск трудоустройства будет проводиться на базе справок или иных документов о трудовой деятельности. Эту информацию смогут предоставить бывшие работодатели, уточнили в кабмине.

В правительстве заявили, что такой порядок будет действовать до 1 января 2024 г. Затем, как ожидается, будет запущена единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России».

30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

1 декабря президент России Владимир Путин на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил, что жители новых регионов — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных