Жители новых регионов смогут получить помощь в трудоустройстве с 1 января

Жителям новых регионов необходимо обратиться с заявлением и паспортом в региональную службу занятости. Им необходимо также предоставить документы об образовании и квалификации. В случае если последние документы потеряны, то подбор работы будет проводиться на основе данных из трудовой книжки. Если же трудовая книжка утрачена, то поиск трудоустройства будет проводиться на базе справок или иных документов о трудовой деятельности. Эту информацию смогут предоставить бывшие работодатели, уточнили в кабмине.