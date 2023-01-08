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Первое в 2023 году совещание правительства с президентом запланировано на 11 января

Оно пройдет в режиме ВКС, говорят источники «Ведомостей»
Анна Нараева Елена Мухаметшина
Пресс-служба президента России

Первое совещание правительства России с президентом России Владимиром Путиным в 2023 г. состоится 11 января, сказали два источника «Ведомостей», близких к Белому дому. Повестка пока не разглашается.

Предполагается, что глава государства может принять в нем участие по видеоконференцсвязи: это совещание с кабмином может стать одним из первых крупных внутриполитических мероприятий 2023 г., в которых примет участие Путин, отмечает один из собеседников «Ведомостей».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» будет ли в ближайшую неделю у президента совещание с членами правительства и какая повестка, ответил: «Своевременно сообщим».

В пресс-службе правительства на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей».

Предыдущее совещание с членами правительства Путин проводил 14 декабря 2022 г. Оно было посвящено двум основным темам. Тогда глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко рассказывал «о новом этапе реформы контрольно-надзорной деятельности и совершенствовании разрешительной деятельности», а глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о текущей эпидемиологической обстановке.

Сам президент на этом совещании доложил, что привился от гриппа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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