Первое в 2023 году совещание правительства с президентом запланировано на 11 января

Первое в 2023 году совещание правительства с президентом запланировано на 11 январяОно пройдет в режиме ВКС, говорят источники «Ведомостей»
Первое совещание правительства России с президентом России Владимиром Путиным в 2023 г. состоится 11 января, сказали два источника «Ведомостей», близких к Белому дому. Повестка пока не разглашается.
Предполагается, что глава государства может принять в нем участие по видеоконференцсвязи: это совещание с кабмином может стать одним из первых крупных внутриполитических мероприятий 2023 г., в которых примет участие Путин, отмечает один из собеседников «Ведомостей».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» будет ли в ближайшую неделю у президента совещание с членами правительства и какая повестка, ответил: «Своевременно сообщим».
В пресс-службе правительства на момент публикации материала не ответили на запрос «Ведомостей».
Предыдущее совещание с членами правительства Путин проводил 14 декабря 2022 г. Оно было посвящено двум основным темам. Тогда глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко рассказывал «о новом этапе реформы контрольно-надзорной деятельности и совершенствовании разрешительной деятельности», а глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о текущей эпидемиологической обстановке.
Сам президент на этом совещании доложил, что привился от гриппа.