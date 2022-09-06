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Экономика

Путин призвал расширить возможности людей с разным доходом для путешествий

Ведомости

Россияне с разным уровнем дохода должны иметь широкие возможности для путешествий и укрепления здоровья, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, чтобы получать положительные эмоции», – сказал он.

В частности, россияне должны иметь возможность посещать российские здравницы, морские курорты, Москву и Санкт-Петербруг, а также познакомиться с российской природой, в том числе и дальневосточной.

«Активное развитие туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно их самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона – свои уникальные преимущества», – добавил президент.

В допандемийном 2019 г. российские власти разработали стратегию развития туризма в Росиии на период до 2035 г. Одними из целей ее реализации тогда назывались увеличение более чем в два раза числа внутренних поездок на одного жителя, а также увеличение в три раза экспорта туристских услуг и инвестиций в сферу туризма. 

В феврале 2022 г. целевые показатели были скорректированы: теперь турпоток должен увеличиться более чем в три раза, а число въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию должно увеличиться в восемь раз. Средняя численность занятых в индустрии работников должна увеличиться с 1,66 млн до 4,96 млн человек, а количество номеров в классифицированных отелях – на 755 000 единиц до 948 000. Кроме того, результаты будут сравнивать с показателями 2020 г., а не 2017 г., как предполагалось сначала.

В августе 2020 г. власти запустили программу кешбэка при оплате туристических поездок по России, таким образом они планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кешбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки (но не более 20 000 руб). В августе правительство увеличило максимальный кешбэк за путевки на Дальний Восток до 40 000 руб.

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Ранее по теме: В Ростуризме предложили увеличить долю кешбэка при поездках на Дальний Восток до 40%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных