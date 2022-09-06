Путин призвал расширить возможности людей с разным доходом для путешествий

В феврале 2022 г. целевые показатели были скорректированы: теперь турпоток должен увеличиться более чем в три раза, а число въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию должно увеличиться в восемь раз. Средняя численность занятых в индустрии работников должна увеличиться с 1,66 млн до 4,96 млн человек, а количество номеров в классифицированных отелях – на 755 000 единиц до 948 000. Кроме того, результаты будут сравнивать с показателями 2020 г., а не 2017 г., как предполагалось сначала.