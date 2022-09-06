Путин призвал расширить возможности людей с разным доходом для путешествий
Россияне с разным уровнем дохода должны иметь широкие возможности для путешествий и укрепления здоровья, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития туризма.
«Мы должны сделать все необходимое, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествий, укрепления здоровья, чтобы получать положительные эмоции», – сказал он.
В частности, россияне должны иметь возможность посещать российские здравницы, морские курорты, Москву и Санкт-Петербруг, а также познакомиться с российской природой, в том числе и дальневосточной.
«Активное развитие туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно их самых значимых мест. У России здесь колоссальный потенциал, и у каждого региона – свои уникальные преимущества», – добавил президент.
В допандемийном 2019 г. российские власти разработали стратегию развития туризма в Росиии на период до 2035 г. Одними из целей ее реализации тогда назывались увеличение более чем в два раза числа внутренних поездок на одного жителя, а также увеличение в три раза экспорта туристских услуг и инвестиций в сферу туризма.
В феврале 2022 г. целевые показатели были скорректированы: теперь турпоток должен увеличиться более чем в три раза, а число въездных туристических поездок иностранных граждан в Россию должно увеличиться в восемь раз. Средняя численность занятых в индустрии работников должна увеличиться с 1,66 млн до 4,96 млн человек, а количество номеров в классифицированных отелях – на 755 000 единиц до 948 000. Кроме того, результаты будут сравнивать с показателями 2020 г., а не 2017 г., как предполагалось сначала.
В августе 2020 г. власти запустили программу кешбэка при оплате туристических поездок по России, таким образом они планировали стимулировать внутренний туризм. Желающий получить кешбэк должен зарегистрироваться на сайте и оплатить путевку, купленную у оператора, картой «Мир» в течение определенного срока. После этого на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки (но не более 20 000 руб). В августе правительство увеличило максимальный кешбэк за путевки на Дальний Восток до 40 000 руб.
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