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Общество

В Ростуризме предложили увеличить долю кешбэка при поездках на Дальний Восток до 40%

Ведомости

Максимальный кешбэк для путешествий на Дальний Восток необходимо увеличить с 20% до 40% от стоимости бронирования, об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе сессии «Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов» на Восточном экономическом форуме.

«Увеличенный кешбэк по Дальнему Востоку в общем объеме незначительный процент составляет. Мы предварительно проанализировали: при принятии решения о том, чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока, в рамках туристического кешбэка нам, видимо, нужно будет все же не до 40 000 руб. увеличивать предельный кешбэк, а до 40%. Это нам позволит увеличить средний возврат, который сегодня не вырос», — сказала она (цитата по ТАСС).

Догузова также отметила, что эта мера будет способствовать стимулированию туристического потока на Дальний Восток. По ее словам, показатели в 2022 г. восстановятся до уровня 2019 г. и могут даже превысить его.

Ранее по теме: Туристическим кешбэком с 25 августа воспользовались более 200 000 россиян

Продажи туров с кешбэком на осенний период стартовали 25 августа, они продлятся до 10 сентября. Согласно программе, отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. При бронировании тура или гостиницы напрямую объем кешбэка составляет 20%, но не более 20 000 руб. В этом году произошло изменение — на поездки на Дальний Восток объем возвращенных средств был увеличен до 40 000 руб., при этом доля осталась прежней — 20%. По словам Догузовой, всего с 25 августа было продано туров почти на 7 млрд руб., а объем кешбэка составил около 1,5 млрд руб.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на форуме, также подчеркнул, что сейчас идет работа над предложениями по созданию 12 курортов на Дальнем Востоке. Он отметил, что уже в этом году будут сформированы концепции их развития. В схему планирования в первую очередь вошли Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных