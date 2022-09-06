В Ростуризме предложили увеличить долю кешбэка при поездках на Дальний Восток до 40%

Продажи туров с кешбэком на осенний период стартовали 25 августа, они продлятся до 10 сентября. Согласно программе, отправиться в поездку с кешбэком в любой регион России можно будет с 1 октября до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации. При бронировании тура или гостиницы напрямую объем кешбэка составляет 20%, но не более 20 000 руб. В этом году произошло изменение — на поездки на Дальний Восток объем возвращенных средств был увеличен до 40 000 руб., при этом доля осталась прежней — 20%. По словам Догузовой, всего с 25 августа было продано туров почти на 7 млрд руб., а объем кешбэка составил около 1,5 млрд руб.