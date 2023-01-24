Герасимов назвал угрозой расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции
Расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии представляет одну из двух новых угроз, перед которыми стоит Россия. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в разговоре с «Аргументами и фактами».
«На сегодня такими угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счет Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны», – сказал он,
По словам Герасимова, чтобы устранить эти угрозы, президент России Владимир Путин поручил «скорректировать План строительства и развития Вооруженных сил». В частности, это предполагает создание Московского и Ленинградского военных округов, формирование трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также – армейского корпуса в Карелии.
Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в середине мая прошлого года на фоне спецоперации России на Украине. В конце июня руководство НАТО приняло решение пригласить эти две страны в состав альянса. 4 декабря в МИД Финляндии объяснили, что ядерная риторика Москвы стала ключевым фактором, который побудил Финляндию подать заявку на вступление в НАТО.
Единственными странами, которые до сих пор не одобрили членство Финляндии и Швеции в альянсе, являются Венгрия и Турция. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.