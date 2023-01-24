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Бразилия попросила перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

Ведомости

Бразилия обратилась к России в 2019 г. с просьбой перенести ее председательство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с 2024 г. на 2025 г., Москва положительно отреагировала на это предложение. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МИД России. 

Уточняется, что Бразилия предложила России взять председательство в БРИКС в 2024 г. на себя. Изначально предполагалось, что Москва возглавит БРИКС в 2025 г., а Бразилиа – в 2024 г., однако в этом году Бразилия будет председательствовать в «Группе двадцати».

«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров», – сказано в сообщении. Предложение об изменении очередности в порядке исключения было одобрено и другими странами-участницами. 

БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). В формате БРИКС+ в союзе также состоят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. 27 июня 2022 г. заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина, Иран и Алжир.

Ранее по теме: Количество стран БРИКС может увеличиться до 15–17

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных