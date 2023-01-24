Бразилия попросила перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год
Бразилия обратилась к России в 2019 г. с просьбой перенести ее председательство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с 2024 г. на 2025 г., Москва положительно отреагировала на это предложение. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.
Уточняется, что Бразилия предложила России взять председательство в БРИКС в 2024 г. на себя. Изначально предполагалось, что Москва возглавит БРИКС в 2025 г., а Бразилиа – в 2024 г., однако в этом году Бразилия будет председательствовать в «Группе двадцати».
«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров», – сказано в сообщении. Предложение об изменении очередности в порядке исключения было одобрено и другими странами-участницами.
БРИКС — межгосударственное объединение, основанное группой из пяти стран: Бразилией, Россией, Индией, КНР и ЮАР. Оно было создано в 2006 г. по инициативе России в рамках Петербургского международного экономического форма (ПМЭФ). В формате БРИКС+ в союзе также состоят Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. 27 июня 2022 г. заявки на полноценное участие в БРИКС подали Аргентина, Иран и Алжир.