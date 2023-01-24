Бразилия попросила перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

Уточняется, что Бразилия предложила России взять председательство в БРИКС в 2024 г. на себя. Изначально предполагалось, что Москва возглавит БРИКС в 2025 г., а Бразилиа – в 2024 г., однако в этом году Бразилия будет председательствовать в «Группе двадцати».